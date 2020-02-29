مجهولون يغتالون عنصرا من استخبارات الجيش اللبناني ويجرحون آخر في البقاع

أطلق مجهولون يستقلون سيارة من طراز "بي أم في" دون لوحات، النار على شخصين بلباس مدني في مدينة الهرمل بمنطقة البقاع اللبنانية، فأردوا أحدهما قتيلا، وأصابوا الآخر بجروح.

إقرأ المزيد

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية، أن مجهولين يستقلون سيارة من طراز "بي أم في" دون لوحات أقدموا على ملاحقة سيارة مرسيدس في منطقة الكروم في الهرمل، ثم أطلقوا النار في اتجاه شخصين، تبين بعد إنزالهما من السيارة، أنهما من استخبارات الجيش بلباس مدني.

وأسفر إطلاق النار عن مقتل أحد المستهدفين على الفور وإصابة الثاني بجروح، وتم نقله بواسطة الصليب الأحمر إلى مستشفى العاصي في الهرمل.

وهذه وليست المرة الأولى التي يسجل فيها هجوم مسلح على عناصر الجيش اللبناني في منطقة الهرمل القريبة من الحدود السورية، وتعد الممر الآمن لتجارته غير الشرعية والسلاح والمخدرات إلى سوريا. فقد سبق ولقي جنديان من الجيش اللبناني مصرعهما يوم 9 فبراير الجاري، وأصيب 3 آخرون، خلال مطاردة مطلوب أمني في الهرمل.

وخلال المطاردة التي قام بها عناصر الجيش اللبناني حصل إطلاق نار ما أدى إلى مقتل جنديين بالإضافة إلى المطلوب وإصابة ثلاثة جنود.

وفرضت وحدات عسكرية طوقا أمنيا في محيط الهرمل لملاحقة مطلقي النار وتوقيفهم.

المصدر:"الوكالة الوطنية"+RT