السعودية تهيب بمواطنيها تأجيل السفر إلى لبنان

دعت السعودية مواطنيها لتأجيل السفر إلى لبنان، وكتبت السفارة السعودية في بيروت على "تويتر" اليوم السبت أن المملكة تهيب بالمواطنين السعوديين والمقيمين بضرورة تأجيل السفر.

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وأملت السفارة من المواطنين السعوديين المتواجدين في لبنان اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن المزدحمة واتباع الإجراءات الصحية المعلنة للوقاية من الفيروس وعدم التردد بالاتصال في السفارة لطلب المساعدة عند الحاجة.

سفارة المملكة العربية السعودية تُهيب بجميع المواطنين السعوديين والمقيمين ضرورة تأجيل السفر إلى الجمهورية اللبنانية. pic.twitter.com/RIm8lp5BZC — السفارة السعودية لدى لبنان (@KSAembassyLB) February 29, 2020

وتأتي هذه الدعوة بعد تأكيد 4 إصابات بفيروس كورونا المستجد في لبنان.

المصدر: تويتر