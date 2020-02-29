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السعودية تهيب بمواطنيها تأجيل السفر إلى لبنان

أخبار العالم العربي

السعودية تهيب بمواطنيها تأجيل السفر إلى لبنان
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دعت السعودية مواطنيها لتأجيل السفر إلى لبنان، وكتبت السفارة السعودية في بيروت على "تويتر" اليوم السبت أن المملكة تهيب بالمواطنين السعوديين والمقيمين بضرورة تأجيل السفر.

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وأملت السفارة من المواطنين السعوديين المتواجدين في لبنان اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن المزدحمة واتباع الإجراءات الصحية المعلنة للوقاية من الفيروس وعدم التردد بالاتصال في السفارة لطلب المساعدة عند الحاجة.

وتأتي هذه الدعوة بعد تأكيد 4 إصابات بفيروس كورونا المستجد في لبنان.

المصدر: تويتر

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