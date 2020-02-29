وزارة الصحة الكويتية تعلن عدم تسجيل أي إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزراة الصحة الكويتية، أنها لم تسجل خلال الساعات الـ24 الماضية أي إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وكانت الكويت أعلنت في وقت سابق، أن "عدد الإصابات المؤكدة في البلاد وصل إلى 43 جميعها مرتبطة بأشخاص زاروا إيران".

وجاء في بيان للوزارة، أن "جميع الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد".

ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة للحفاظ على صحة الجميع.

المصدر:RT