ترامب يساند تركيا ويدعو لإنهاء العنف في إدلب

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب أيد في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان خفض مستوى العنف في شمال غرب سوريا، ودعا الحكومة السورية وروسيا وإيران إلى "وقف هجماتها".

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وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير أمس الجمعة: "جدد ترامب التأكيد على دعمه لجهود تركيا لخفض التصعيد في شمال غرب سوريا وتجنب كارثة إنسانية".

وأضاف دير في البيان: "اتفق الزعيمان على أنه يجب على النظام السوري وروسيا وإيران وقف هجومهم قبل مقتل وتشريد المزيد من المدنيين الأبرياء".

وكانت أنقرة قد أعلنت في وقت سابق، أن الرئيسين ناقشا هاتفيا التطورات في المنطقة، واتفقا على ضرورة اتخاذ خطوات إضافية لمواجهة المأساة الإنسانية في إدلب، فيما عبر أردوغان عن تصميم أنقرة على تطهير المنطقة المحددة بموجب مذكرة سوتشي من القوات السورية.

وجاءت المكالمة بعد مقتل 33 جنديا تركيا، وجرح أكثر من 30 آخرين، بهجوم للقوات السورية في إدلب الخميس.

المصدر: "رويترز"