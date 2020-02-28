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موسكو: من حق الجيش السوري الرد على هجمات الإرهابيين

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موسكو: من حق الجيش السوري الرد على هجمات الإرهابيين
Reuters SHANNON STAPLETON
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أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أنه من حق الجيش السوري الرد على هجمات الإرهابيين على الأراضي السورية.

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول التصعيد في إدلب السورية، إنه "في ظل الانتهاكات المستمرة لنظام وقف إطلاق النار، التي تأتي من داخل منطقة خفض التصعيد في إدلب، فإنه من حق الجيش السوري بالطبع الرد على الهجمات والتصدي للإرهابيين".

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وأضاف قوله: "لا يمكننا أن نحظر على الجيش السوري تنفيذ المطالب الواردة في قرارات مجلس الأمن الدولي حول محاربة الإرهاب بشتى أشكاله بلا هوادة، وذلك على الأراضي السورية".

وأعرب المندوب الروسي عن أسفه لمقتل جنود أتراك، وكذلك للأنباء عن سقوط قتلى في صفوف الجيش السوري.

وأضاف: "نحن على قناعة بأن الالتزام بالاتفاقات، بما فيها حول خفض التصعيد سيسمح بتفادي تكرار مثل هذه المآسي في المستقبل"، مؤكدا استعداد العسكريين الروس لمواصلة العمل على الأراض.

المصدر: وكالات

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