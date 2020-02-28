كورونا.. إغلاق المدارس والجامعات في لبنان حتى 8 مارس

قررت السلطات اللبنانية، إغلاق المدارس ومؤسسات التعليم العالي في البلاد بإجراء وقائي احترازي، على خلفية انتشار فيروس كورونا في بعض الدول.

وأشارت وزارة التربية اللبنانية إلى أن الإغلاق سيستمر حتى مساء الـ8 من مارس المقبل.

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وقال المكتب الإعلامي في وزارة التربية اللبنانية في بيان صدر عنه اليوم: "حرصا على صحة التلاميذ والطلاب وأهاليهم، وبعد التشاور مساء اليوم مع وزارة الصحة العامة، يطلب وزير التربية والتعليم العالي من جميع المؤسسات التعليمية - من روضات ومدارس وثانويات ومعاهد مهنية وجامعات، كإجراء احترازي، إقفال أبوابها اعتبارا من صباح السبت الواقع فيه 29 فبراير وحتى مساء الأحد 8 مارس عام 2020".

وذكرت الوزارة، أنها ستتابع بعد ذلك المستجدات الصحية لتتخذ على أساسها قرارها اللاحق في هذا الشأن.

المصدر: الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام