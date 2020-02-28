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غوتيرش: نعمل على تشكيل بعثة إنسانية أممية لإرسالها إلى إدلب

أخبار العالم العربي

غوتيرش: نعمل على تشكيل بعثة إنسانية أممية لإرسالها إلى إدلب
Reuters
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أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش في حديث للصحفيين اليوم، أن الأمم المتحدة تعمل على تشكيل بعثة إنسانية أممية لإرسالها إلى شمال غربي سوريا لتقصي الحقائق.

وأضاف غوتيرش: "يتم الآن إعداد بعثة إنسانية لهذا الغرض". وأكد أن الوضع في إدلب بات من أصعب اللحظات منذ اندلاع الأزمة السورية.

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ودعا كافة الأطراف للابتعاد عن التأجيج اللاحق للتوتر في منطقة إدلب. وقال: "خلال التواصل مع كل الأطراف المنغمسة في النزاع، قمت بتوجيه رسالة بسيطة: التخلي عن المزيد من التصعيد".

وشدد الأمين العام مجددا على عدم وجود حل عسكري لهذا النزاع، وقال: "لقد حان الوقت لتمكين الدبلوماسية من العمل".

المصدر: وكالات

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