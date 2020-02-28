أنقرة: أردوغان أكد لترامب عزمه على تطهير منطقة إدلب من القوات السورية

أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان أكد لنظيره الأمريكي دونالد ترامب في مكالمة هاتفية بينهما، تصميم أنقرة على تطهير المنطقة المحددة بموجب مذكرة سوتشي من القوات السورية.

وجاء في بيان للرئاسة التركية أن أردوغان وترامب "بحثا القضايا الثنائية والإقليمية، بما فيها التطورات الأخيرة في إدلب".

وأضافت الرئاسة التركية أن أردوغان "أكد عزمنا على تطهير إدلب من عناصر النظام السوري وطردهم من المنطقة المحددة بموجب مذكرة سوتشي".

كما اتفق الرئيسان على "ضرورة اتخاذ خطوات إضافية لمواجهة المأساة الإنسانية في إدلب".

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من جهته، قال المتحدث باسم البيت الأبيض إن ترامب دان في اتصاله مع أردوغان الهجوم على القوات التركية في إدلب.

وأضاف أن الرئيسين اتفقا على أهمية أن "توقف الحكومة السورية وروسيا وإيران هجماتها" بشمال غربي سوريا.

ويأتي ذلك بعد يوم من مقتل 33 جنديا تركيا وإصابة أكثر من 30 آخرين بهجوم للطيران السوري في محافظة إدلب.

وكانت الخارجية الأمريكية قد أكدت دعمها لتركيا باعتبارها حليفا لواشنطن ضمن حلف الناتو.

المصدر: وكالات