الخارجية التركية: أكدنا للجانب الروسي ضرورة انسحاب القوات السورية إلى حدود اتفاق سوتشي

أعلنت وزارة الخارجية التركية اليوم الجمعة، أن أنقرة أكدت للجانب الروسي على ضرورة انسحاب القوات السورية إلى حدود اتفاق سوتشي، مضيفة أن المحادثات مع الوفد الروسي قد انتهت.

ولفتت الوزارة إلى أن الوفد التركي أكد للجانب الروسي ضرورة إعلان وقف فوري ودائم لإطلاق النار في إدلب.

ويأتي بيان الخارجية التركية بعد يوم من مقتل 33 جنديا تركيا بهجوم للطيران السوري في محافظة إدلب.

وكان الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أعلن في وقت سابق من اليوم أن الرئيس فلاديمير بوتين بحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي الوضع في إدلب، وأعربوا عن قلقهم للتصعيد الأخير هناك.

من جهته، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، عن استهداف أكثر من مئتي موقع للجيش السوري، ردا على مقتل الجنود الأتراك.

المصدر: وكالات