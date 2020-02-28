قضية حاكم دبي والأميرة هيا.. محكمة بريطانية تردّ طلب الشيخ محمد عدم نشر الأحكام

رفضت محكمة بريطانية دعوى استئناف قدمها حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمنع نشر حكمين في معركة قضائية تخوضها ضده طليقته الأميرة هيا بنت الحسين لحضانة طفليهما.

وأفادت صحيفة "غارديان" البريطانية بأن القاضي في محكمة الاستئناف في إنجلترا وويلز نيكولاس أندرهيل، أعلن اليوم الجمعة أثناء جلسة قضائية في لندن حضرتها الأميرة هيا، أن المحكمة قررت بالإجماع إسقاط الدعوى التي قدمها الشيخ محمد.

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وأشار القاضي رغم ذلك، إلى أنه بإمكان حاكم دبي الطعن أمام المحكمة العليا، على ألا ينشر الحكمان حتى تصدر المحكمة العليا قرارها.

وكانت الأميرة هيا ابنة الملك الأردني الراحل الحسين بن طلال، قد غادرت الربيع الماضي دبي مع طفليها إلى ألمانيا ثم إلى بريطانيا، حيث أطلقت معركة قضائية ضد طليقها للوصاية عليهما.

ورفضت حكومة بريطانيا منح الأميرة اللجوء، لكن أخاها غير الشقيق العاهل الأردني عبد الله الثاني عيّنها في منصب نائبة رئيس بعثة المملكة في لندن، ما منحها وطفليها الحصانة الدبلوماسية.

المصدر: غارديان