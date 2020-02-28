لافروف يبحث مع بوريل الوضع في سوريا وليبيا

أعلنت الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف، بحث في مكالمة هاتفية اليوم مع مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، سبل التسوية في سوريا وليبيا.

وذكرت الوزارة، أن الحديث الهاتفي بين لافروف وبوريل، تم بمبادرة من الاتحاد الأوروبي، وقالت: "تم تركيز الاهتمام خلال الحديث على حل الوضع في سوريا وليبيا وفقا لتوصيات مجلس الأمن الدولي كما تمت مناقشة بعض جوانب العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي".

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وفي وقت سابق، أعلنت السلطات التركية مقتل وجرح عشرات الجنود الأتراك بهجوم شنه الطيران السوري في محافظة إدلب أمس الخميس.

وكانت روسيا قد أكدت في وقت سابق أن الجانب التركي، لم ينفذ التزاماته في إطار اتفاق سوتشي حول إدلب، الذي توصل إليه الرئيسان فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن تركيا تواصل دعم المسلحين في شمال سوريا، ما يعتبر انتهاكا لاتفاقات سوتشي.

المصدر: RT