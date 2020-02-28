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سلامة يحذر من حرب إقليمية بسبب تدخل أطراف خارجية في الأزمة الليبية

أخبار العالم العربي

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قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، إن هناك مخاطر من تحول الحرب في ليبيا إلى حرب إقليمية بسبب تدخل أطراف خارجية، داعيا إلى جولة جديدة من التفاوض.

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وأكد سلامة خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، أن مسارات التفاوض يمكن أن تمضي قدما على الرغم من الانتهاكات الحالية للهدنة، موضحا أن الكثير من المناطق داخل الأراضي الليبية شهدت خرقا لوقف إطلاق النار، كما أن "قصف المناطق المدنية قد يرقى إلى جريمة حرب".

وأضاف أن مسار التفاوض العسكري قد يستدعي جولة جديدة من الحوار، لافتا إلى أن الأمم المتحدة تسعى لدعم مسارات التفاوض رغم التشكيك.

المصدر: وكالات

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