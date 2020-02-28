رسالة صوتية مؤثرة من الرئيس المصري الراحل حسني مبارك قبل وفاته (فيديو)

نشر علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك فيديو مؤثرا لوالده قبل وفاته.

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وتضمن الفيديو بعضا من آخر كلمات الرئيس الأسبق، حيث قال: "لعل حديثي أمامكم اليوم هو آخر ما أتحدث به حتى ينتهي العمر ويحين الأجل وأوراى في تراب مصر الطاهر... وأنني وقد اقترب العمر من نهايته أحمد الله مرتاح الضمير أن قضيته مدافعا عن مصر ومصالحها وأبنائها حربا وسلاما... وإنني بخبرة السنين أقول لكل مصري ومصرية حافظوا على وحدة الوطن والتفوا حول قيادته وانتبهوا لما يحدق بالوطن من أخطار وما يحاك له من مخططات ومؤامرات... إن مصر أمانة فاحفظوها احملوا رايتها وامضوا بها إلى الأمام، حمى الله مصر ورعاها، وأعلى رايتها وحمى شعبها الأبي الأصيل".

وتوفي مبارك عن عمر ناهز 91 عاما، وشيع جثمانه في جنازة عسكرية من مسجد المشير طنطاوي، قبل دفنه بمقابر العائلة بمنطقة مصر الجديدة، وإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام في البلاد.

المصدر: RT

