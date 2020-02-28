شاهد رد فعل المصريين بعد شفاء أول مصاب بفيروس كورونا في مصر (صورة)

أعلن مستشفى النجيلة المركزي في مصر، عن تماثل الشاب الصيني المحجور عليه في مصر للشفاء من فيروس كورونا المستجد.

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ونشرت المستشفى صورة تذكارية للشاب الصيني بين الفريق الطبي المتابع لحالته وهم يحتفلون به.

وكانت وزارة الصحة المصرية وبناء على تنسيق مسبق مع السفارة الصينية، حجرت على المواطن الصيني (يونغ 33 سنة) لمدة 14 يوما، وذلك بعد أن ثبت اختلاطه بمواطنة صينية ثبتت إصابتها بالفيروس.

وأخلت وزارة الصحة في أول يناير الماضي مستشفى النجيلة المركزي غرب مدينة مرسي مطروح بـ70 كيلو متر من المرضى، وأعادت تجهيزه لاستقبال المشتبه بإصابتهم بالفيروس.

المصدر: وسائل إعلام مصرية