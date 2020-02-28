نقيب الصيادلة الأردنيين: لا نحتاج لارتداء الكمامات وكورونا ليس إعداما

أكد نقيب الصيادلة الأردنيين زيد الكيلاني، أن 3 مصانع أو خطوط إنتاج بدأت بتصنيع الكمامات في المملكة، مشيرا إلى أنها ستكون متوفرة بشكل كبير في الأسواق في القريب العاجل.

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وقال الكيلاني، إنه "في الفترة السابقة كان هناك نقص وشح عالمي في الكمامات، وليس فقط في الأردن".

وبين، أن ما يحدث أمر ليس طبيعيا، ولا داعي لكل هذا الهلع على الكمامات، مؤكدا أنها "ليست الطريقة الوحيدة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، بل هناك ما هو أهم وهو "تعقيم الأيدي وغسلها المستمر".

وأشار إلى أن "حجم الخوف من المرض غير مبرر"، وأن "الجديد فيه هو سرعة الانتشار فقط"، موضحا أن الأكثر عرضة للإصابة بالمرض هم الأشخاص الذين يعانون من مشاكل تنفسية وكبار السن ممن يعانون حالات صحية سيئة.

وتابع: "المواطن لا يحتاج إلى ارتداء الكمامة واستخدامها في الطرقات، لأن الفيروس لا يعيش خارج جسم الإنسان، ولا يمكن انتقاله من شخص لآخر إلا عبر الرذاذ المباشر".

ودعا إلى عدم الخوف من المرض، قائلا: "هناك من يدعي أن كورونا إعدام، لكن من يصاب بالفيروس سيشفى ويمارس حياته الاعتيادية".

وشدد الكيلاني على استعداد الأردن من حيث العلاج والطواقم الطبية والمعدات اللازمة لأي طارئ يمكن أن يحدث.

المصدر: "خبرني"