الجيش السوري يحرر 59 بلدة و10 قرى تفصله عن السيطرة الكاملة على محافظة حماة

تمكن الجيش السوري من تحرير 59 قرية وبلدة في ريفي إدلب وحماة، ولم يتبق أمامه سوى السيطرة على 10 قرى لإعلان تطهير محافظة حماة بالكامل من الجماعات المسلحة والإرهابية.

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وذكرت وكالة "سانا" السورية اليوم الجمعة أن "وحدات من الجيش العربي السوري تحرر قرى المنصورة والزيارة وخربة الناقوس وتل واصل وزيزون جديدة في أقصى ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي الغربي وتلاحق فلول الإرهابيين باتجاه كنصفرة".

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الجيش السوري تمكن من بسط سيطرته على قرية الزقوم بسهل الغاب شمال غرب حماة، وسط هجوم متواصل للسيطرة على القرى العشر المتبقية في سهل الغاب وبالتالي السيطرة الكاملة على محافظة حماة.

وبذلك، بلغ تعداد المناطق التي خضعت لسيطرة الجيش السوري خلال الأيام الأربعة الفائتة 59 بلدة وقرية في كل من إدلب وحماة، وهي: جبالا ومعرتماتر وسطوح الدير وبعربو وأرينبة والشيخ دامس وحنتوتين والركايا وتل النار وكفرسجنة والشيخ مصطفى والنقير ومعرزيتا ومعرة حرمة وأم الصير ومعرة الصين وبسقلا وحاس وكفرنبل وحزارين وكورة وسحاب ودير سنبل وترملا والدار الكبيرة وجبين وحسانة والفقيع وكرسعا والويبدة والصهرية والفطيرة والملاجة وكفرموس وفليفل وسفوهن وكوكبا القصيرة وكوكبا الطويلة وأم نير والشركة والعريمة وكفرعويد وشير مغار وميدان غزال وشهرناز وحورتا والديرونة وجرن وراشا وشولين والعنكاوي وقليدين والحويجة والحواش والعمقية وجسر بيت راس وطنجرة والقاهرة والزقوم.

المصدر: وكالات