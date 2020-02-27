"سانا": مروحيات إسرائيلية تقصف مواقع للجيش السوري في القنيطرة

أكدت وكالة "سانا" السورية، أن مروحيات الجيش الإسرائيلي قصفت بالصواريخ نقاطا للجيش السوري في القحطانية والحرية ومدينة القنيطرة، ما تسبب بإصابة 3 جنود بجروح طفيفة.

ولم تكشف الوكالة المزيد من التفاصيل عن الغارة الإسرائيلية، حيث في وقت سابق عن مقتل مدني، باستهداف سيارته من قبل طائرة إسرائيلية مسيرة قرب بلدة حضر بمحافظة القنيطرة جنوب سوريا، تبين في ما بعد أنه عماد الطويل "مسؤول العمليات الخارجية" في "حزب الله" اللبناني.

وشهدت الأسابيع الأخيرة تزايدا ملحوظا في الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية بالتزامن مع محاولة مسلحين مدعومين من تركيا وفصائل أخرى استعادة ما خسروه من مساحات شاسعة شمال غرب سوريا.

المصدر: سانا