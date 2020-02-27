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مسؤول تركي: لن نمنع اللاجئين السوريين من دخول أوروبا

أخبار العالم العربي

مسؤول تركي: لن نمنع اللاجئين السوريين من دخول أوروبا
Reuters Khalil Ashawi
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نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول تركي رفيع قوله، إن سلطات بلاده اتخذت قرارها بعدم توقيف اللاجئين السوريين الذين يسعون للوصول إلى أوروبا عن طريق البحر أو البر.

وذكر المسؤول، أنه تم تكليف رجال الشرطة وعناصر المعابر الحدودية بألا يعيقوا اللاجئين من سوريا، عند محاولتهم التسلل إلى دول أوروبا المجاورة لتركيا.

وفي أوقات سابقة، هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاتحاد الأوروبي بفتح الأبواب أمام اللاجئين الراغبين بالانتقال في أوروبا.

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ففي أكتوبر الماضي هدد بذلك إذا ما اعترفت بروكسل بشرعية عملية الجيش التركي في شمال سوريا "نبع السلام".

وفي مطلع نوفمبر، قال أردوغان إن أنقرة ستضطر لفتح أبوابها أمام اللاجئين السوريين للعبور إلى أوروبا إذا لم يساعد الاتحاد الأوروبي بلاده في توزيعهم.

المصدر: تاس

 

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