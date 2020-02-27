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مصدر لـRT: المسلحون يستهدفون محيط اللاذقية بقذائف صاروخية

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مصدر لـRT: المسلحون يستهدفون محيط اللاذقية بقذائف صاروخية
Abdalrhman Ismail
سقوط قذائف على بلدة سورية - أرشيف
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أفاد مصدر عسكري لـRT، بأن عناصر الزمر المسلحة استهدفوا محيط مدينة اللاذقية غربي سوريا، بقذائف صاروخية.

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ونقلت وكالة "سانا" السورية عن سكان مدينة اللاذقية سماعهم أصواتا ناجمة عن قصف المجموعات الإرهابية المنتشرة في منطقة بداما المدينة بالقذائف،  دون وقوع خسائر.

وأكد مصدر عسكري أن "الفصائل المسلحة استهدفت بالمدفعية بلدة تل رفعت وقرى النيربية وحربل وشوارغة في ريف حلب الشمالي الغربي".

وتنتشر بريف إدلب الجنوبي والجنوب غربي بالقرب من الحدود الإدارية لمحافظة اللاذقية وفي أقصى شمال المحافظة جماعات مسلحة منضوية تحت تنظيمي "جبهة النصرة" و"الحزب التركستاني" وغيرهما، وتعتدي على المناطق الآمنة في المحافظتين بالقذائف والطائرات المسيرة المذخرة بالقنابل.

المصدر: RT + سانا 

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