القبض على عصابة نشطت في ترويج العملات المزيفة جنوب سوريا

ألقت الجهات المختصة في سوريا القبض على شخصين نشطا بتصريف العملات الأجنبية المزورة في درعا جنوبي البلاد، وشريك لهما في بلدة معربا بريف دمشق.

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وأوضحت وزارة الداخلية أنه "بالتحقيق مع الشخصين من قبل فرع الأمن الجنائي في درعا اعترفا بقيامهما بإحضار عدة مبالغ مالية مزورة وتوزيعها على عدة أشخاص من أجل تصريفها".

وأشارت الوزارة، إلى إلقاء القبض على أحد شركاء المتهمين في بلدة معربا بريف دمشق وبتحري منزله عثر فيه على مبالغ مالية مزورة بالدولار الأمريكي وبالتحقيق معه اعترف باشتراكه مع المقبوض عليهما وأشخاص آخرين متوارين بتصريف العملات المزورة.

ولفتت الوزارة إلى أنه جرى تسليم المبالغ المالية المصادرة إلى المصرف المركزي في سوريا، وما زال البحث مستمرا عن باقي المتورطين في القضية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

المصدر: "سانا"