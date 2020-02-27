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الرزاز يعيد تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الفكر المتطرف

أخبار العالم العربي

الرزاز يعيد تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الفكر المتطرف
Reuters MUHAMMAD HAMED
رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز
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قرر رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الفكر المتطرف، برئاسة وزير الدولة للشؤون القانونية، وعضوية عدد من الوزراء والأمناء العامين.

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ويأتي هذا القرار لتكثيف الجهود الوطنية وتنسيقها وتوحيدها في سياق تنفيذ الخطة الوطنية لمنع ومكافحة التطرف والوقاية منه، والتي اعتمدت مؤخرا من قبل مجلس الوزراء.

وستشكل اللجنة المرجعية لكافة الوزارات والمؤسسات الرسمية في ما يتعلق بالسياسات الحكومية لمكافحة ومنع التطرف، وتفعيل تنفيذ الخطة الوطنية والإشراف على تنفيذ البرامج والمشاريع المنبثقة عنها.

كما ستعنى اللجنة بالتنسيق بين مختلف الجهات الوطنية، والعمل مع الجهات الدولية والشركاء والمانحين لهذه الغاية.

المصدر: عمون + بترا

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