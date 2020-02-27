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إسبر وأكار يبحثان الوضع في إدلب وليبيا

أخبار العالم العربي

إسبر وأكار يبحثان الوضع في إدلب وليبيا
Reuters
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بحث وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في مكالمة هاتفية مع نظيره التركي خلوصي أكار، الوضع في إدلب وليبيا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية أليسا فرح، إن الوزيرين اتهما الرئيس السوري بشار الأسد بـ"العدوان الوحشي مدعوما من روسيا وإيران".

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وأشارت المتحدثة، إلى أن الوزيرين تطرقا خلال الحديث، إلى سبل "حل الأزمة الإنسانية في الشمال الشرقي من سوريا وليبيا".

وقالت: "نبحث عن الطرق التي يمكن للولايات المتحدة وتركيا العمل بشكل مشترك عبرها مع المجتمع الدولي".

المصدر: تاس

 

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