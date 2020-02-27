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الدفاع الروسية: تركيا تواصل دعم مسلحي إدلب خرقا لاتفاقات سوتشي

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الدفاع الروسية: تركيا تواصل دعم مسلحي إدلب خرقا لاتفاقات سوتشي
Reuters Khalil Ashawi
صورة من الأرشيف
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أكد المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن الجانب التركي يواصل انتهاك اتفاقات سوتشي حول إدلب، بتقديمه الدعم للمسلحين في هجماتهم على قوات الجيش السوري.

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وقال رئيس المركز الروسي اللواء البحري أوليغ جورافلوف اليوم الخميس، إن "الجانب التركي، وفي انتهاك لاتفاقات سوتشي، يواصل دعم الزمر المسلحة بنيران المدفعية واستخدامه للطائرات المسيرة الاستطلاعية والهجومية لتوجيه الضربات للقوات المسلحة السورية".

وأعاد جورافلوف إلى الأذهان أن طائرة مسيرة تركية من طراز "أنكا"، انتهكت الأجواء السورية في 25 فبراير الجاري، قبل أن تدمرها الدفاعات الجوية السورية.

المصدر: RT

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