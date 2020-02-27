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تبون يصلي في المسجد النبوي (صور)

أخبار العالم العربي

تبون يصلي في المسجد النبوي (صور)
Reuters AS
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان
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وصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى المدينة المنورة اليوم الخميس، وأدى الصلاة في المسجد النبوي مع الوفد المرافق له.

ووصل تبون أمس الأربعاء إلى السعودية بزيارة ستستغرق 3 أيام تلبية لدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأجرى مباحثات مع العاهل السعودي استعراضا فيها "العلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين، وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، ومستجدات الأحداث الإقليمية والدولية".

المصدر: "تويتر" + "واس"

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