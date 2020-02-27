تبون يصلي في المسجد النبوي (صور)

وصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى المدينة المنورة اليوم الخميس، وأدى الصلاة في المسجد النبوي مع الوفد المرافق له.

ووصل تبون أمس الأربعاء إلى السعودية بزيارة ستستغرق 3 أيام تلبية لدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأجرى مباحثات مع العاهل السعودي استعراضا فيها "العلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين، وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، ومستجدات الأحداث الإقليمية والدولية".

الرئيس عبد المجيد تبون يزور المسجد النبوي بالمدينة المنورة ويؤدي الصلاة فيه pic.twitter.com/sxWcc60CUg — EL BILAD - البلاد (@El_Bilade) February 27, 2020

المصدر: "تويتر" + "واس"