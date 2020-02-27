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كورونا.. الإمارات تعلن عن شفاء مصابين وإصابة ستة

أخبار العالم العربي

كورونا.. الإمارات تعلن عن شفاء مصابين وإصابة ستة
Reuters AS/IVE
كمامات للوقاية من انتقال كورونا في الإمارات
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أعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم الخميس، عن شفاء حالتين جديدتين بين مصابين صينيين بفيروس كورونا المستجد، كانا يتلقيا الرعاية الطبية في مستشفيات الدولة.

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وارتفع إجمالي الحالات المتعافية في البلاد بعد هذا الإعلان إلى 5 حالات.

في المقابل، أكدت الوزارة تسجيل 6 إصابات جديدة بالفيروس لدى 4 إيرانيين وصيني وبحريني، جميعهم قدموا من إيران قبل قرار وقف الرحلات الذي أعلن عنه مؤخرا، وبذلك يكون عدد الحالات المشخصة 19 حالة.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأنه تم تحديد 28 مخالطا للحالات المؤكدة السابقة، واتخذت كافة الإجراءات الوقائية الخاصة بالعزل الطبي لمنع سريان العدوى.

ودعت وزارة الصحة الإماراتية المواطنين والمقيمين إلى اتباع الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية والاطلاع على النشرات الصحية المتوفرة على موقعها الإلكتروني.

المصدر: "وام"

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