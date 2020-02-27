الإمارات.. مستثمر وموظف يستوليان على مليون درهم بخطاب ضمان مزور

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة مستثمر عربي وموظف خليجي، بتهمة تزوير خطاب ضمان منسوب لأحد البنوك المحلية والاستيلاء على قرابة مليون درهم.

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وأكدت مصادر مطلعة، أن "خطاب الضمان يعود لمدرسة خاصة وقعت عقدا مع شركة المتهم الأول لبناء صالة رياضية ومنحته مقدم تعاقد بالمبلغ المستولى عليه، مقابل الخطاب الذي تأكد لاحقا تزويره".

وقال مصدر مطلع، إن "المدرسة الخاصة كانت بصدد إنشاء صالة رياضية واستقبلت مناقصات من عدد من الشركات، من بينها شركة المتهم الأول، ورست المناقصة على الأخيرة، فتم توقيع عقد معه مقابل ضمان بنكي بقيمة 10 بالمئة".

وأضاف: "أحضر المتهم الأول خطاب ضمان مقابل الدفعة الأولى من العقد بقيمة 917 ألف درهم، لكن لم تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع حسب الاتفاق المبرم، فقدمت المدرسة خطاب الضمان إلى البنك وجاء الرد بأنه مزور، وفتحت بلاغا ضد المتهم".

من جهته قال مهندس من الشركة المعنية، إنه "كان يناقش المشروع داخليا، وأخبرهم المتهم بأن هناك موظفا يعمل لدى البنك بإمكانه توفير خطاب ضمان مقابل 10 بالمئة من قيمة الضمان، فوافقت الشركة على ذلك وأحضر ذاك الشخص خطاب ضمان، وتبين لاحقا أنه مزور".

المصدر: الإمارات اليوم