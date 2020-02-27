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تركيا: نبحث مع روسيا فتح المجال الجوي السوري أمام الطائرات المسيرة

أخبار العالم العربي

تركيا: نبحث مع روسيا فتح المجال الجوي السوري أمام الطائرات المسيرة
Reuters Umit Bektas
عربة عسكرية تركية عند الحدود مع سوريا - أرشيف
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كشف وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم الخميس، أن بلاده تبحث مع روسيا فتح المجال الجوي فوق إدلب السورية أمام الطائرات المسيرة، "المسلحة وغير المسلحة".

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وقال أكار في حديث صحفي: "المشاكل بخصوص هذه المسألة لا تزال عالقة".

وأضاف: "تركيا متفائلة بشأن المحادثات الجارية بين مسؤولين أتراك وروس في أنقرة حول منطقة إدلب في شمال غرب سوريا"، حيث يدعم الجيش التركي مقاتلي المعارضة المسلحة.

ونقلت قناة "إن.تي.في" التركية، أن وزير الدفاع التركي سيتحدث مع نظيره الأمريكي مارك إسبر عبر الهاتف في وقت لاحق اليوم.

المصدر: رويترز

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