الصحة السورية: تحاليل الحالات المشتبه فيها "سلبية".. ولا إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية أنها أجرت تحاليل لـ4 أشخاص اشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، تبين أنهم خالون من الإصابة ولا خطر على حياتهم والآخرين.

وقالت إن مديرية المخابر في الوزارة أكدت "عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا في سوريا"، وأوضحت أن المخبر المرجعي أجرى خلال الشهر الجاري تحاليل لـ150 عينة أظهرت إصابة بفيروس الإنفلونزا الموسمية إضافة إلى الحالات الأربع المشار إليها.

وأضافت الوزارة أن "المخبر المرجعي مجهز بوسائل التشخيص والشواهد المعيارية المطلوبة لإجراء التحاليل، وينفذ مهامه في الكشف عن حالات الإصابة بالإنفلونزا الموسمية وإنفلونزا الخنازير وغيرها"، مشيرة إلى أن المخبر المرجعي يستقبل العينات للحالات المشتبه بها من المستشفيات والمراكز الصحية في مختلف المحافظات طيلة أيام الأسبوع ونتيجة التحليل تظهر بعد خمس ساعات.

المصدر: وكالات