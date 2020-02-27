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مصر.. يسرا وإلهام شاهين تبكيان بشدة في جنازة الرئيس الراحل حسني مبارك (صور)

مجتمع

مصر.. يسرا وإلهام شاهين تبكيان بشدة في جنازة الرئيس الراحل حسني مبارك (صور)
Reuters
جنازة مبارك
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ظهرت الفنانتان المصريتان إلهام شاهين، ويسرا، بشكل متأثر بشدة خلال المشاركة في جنازة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، أمس الأربعاء.

مصر.. يسرا وإلهام شاهين تبكيان بشدة في جنازة الرئيس الراحل حسني مبارك (صور)
facebook
إلهام شاهين تبكي
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وبكت كل من إلهام شاهين، ويسرا بشدة خلال لقائهما جمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق.

مصر.. يسرا وإلهام شاهين تبكيان بشدة في جنازة الرئيس الراحل حسني مبارك (صور)
facebook
جنازة الرئيس الراحل

وتوفي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز 91 عاما بعد صراع مع المرض، حيث شيع جثمانه أمس الأربعاء، من مسجد المشير طنطاوي في القاهرة وذلك بعد أداء صلاة الميت عليه بحضور الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي الذي تقدم مراسم الجنازة.

مصر.. يسرا وإلهام شاهين تبكيان بشدة في جنازة الرئيس الراحل حسني مبارك (صور)
facebook
إلهام شاهين ويسرا

المصدر: RT

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