مصر.. يسرا وإلهام شاهين تبكيان بشدة في جنازة الرئيس الراحل حسني مبارك (صور)

ظهرت الفنانتان المصريتان إلهام شاهين، ويسرا، بشكل متأثر بشدة خلال المشاركة في جنازة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، أمس الأربعاء.

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وبكت كل من إلهام شاهين، ويسرا بشدة خلال لقائهما جمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق.

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وتوفي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز 91 عاما بعد صراع مع المرض، حيث شيع جثمانه أمس الأربعاء، من مسجد المشير طنطاوي في القاهرة وذلك بعد أداء صلاة الميت عليه بحضور الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي الذي تقدم مراسم الجنازة.

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المصدر: RT