الهذلول بين المرشحين لجائزة نوبل للسلام لهذا العام

رشح 8 أعضاء في الكونغرس الأمريكي الناشطة السعودية لجين الهذلول المعتقلة في بلادها، لنيل جائزة نوبل للسلام لهذا العام "تقديرا لها على شجاعتها وجهودها في الكفاح من أجل حقوق المرأة".

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وإلى جانب الهذلول، ضمت قائمة المرشحين لجائزة نوبل، ناشطة المناخ السويدية غريتا تونبري، ونشطاء مطالبين بالديمقراطية في هونغ كونغ إضافة إلى حلف شمال الأطلسي.

وحث النواب الأمريكيون اللجنة المعنية على النظر بعناية في ترشيح الهذلول، لأنها "تجسد النضال السلمي من أجل المساواة في السعودية".

وجاء في خطاب أعضاء الكونغرس أن "الهذلول مهدت الطريق للإصلاحات خلال العامين الماضيين، وبينها إنهاء حظر قيادة المرأة للسيارات وتخفيف ولاية الرجل على المرأة والعنف المنزلي" في السعودية.

وتقبع الهذلول في السجن منذ مايو 2018، إلى جانب عدد من الناشطات المدافعات عن حقوق النساء، وبدأت محاكمتها في مارس.

وقال معهد نوبل النرويجي، الذي لا يؤكد أو ينفي ترشيح أسماء بعينها، إنه تلقى 317 ترشيحا للجائزة هذا العام ارتفاعا من 301 في 2019 وتشمل الترشيحات 210 أفراد و107 مؤسسات، على أن يعلن اسم الفائز بالجائزة في أكتوبر.

المصدر: وكالات