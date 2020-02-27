الرئيس الإسرائيلي: انّا لله وانّا إليه راجعون

بعث الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين رسالة تعزية إلى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، بوفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وردت فيها جملة كتبها ريفلين بالعربية.

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وشدد ريفلين في الرسالة على أن الرئيس مبارك كان "ابنا بارّا لمصر وخادما مخلصا لشعبها. وكانت للخدمة التي قدّمها على مدى حياته مساهمة كبيرة في تنمية وتطور مصر وفي استقرار المنطقة".

وتابعت الرسالة: "لقد كان حسني مبارك من الزعماء الشجعان، الإسرائيليين والمصريين، الذين أسسوا علاقات سلام جديدة بيننا... لا نزال نذكر مشاركته في جنازة رئيس الحكومة الراحل إسحاق رابين، الذي لقبه بـ"صديق".

وكتب ريفلين بالعربية: "رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، انّا لله وانّا إليه راجعون".

المصدر: صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" على "فيسبوك"