البحرية الأمريكية تستأنف تدريب السعوديين بعد هجوم على قاعدة بفلوريدا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الأربعاء، استئناف تدريب الطيارين العسكريين السعوديين بعد شهرين من الهجوم على قاعدة بحرية في فلوريدا، الذي اعتبر "عملا إرهابيا".

وقالت الدفاع الأمريكية إنها استأنفت البرنامج في قاعدة البحرية الجوية الأمريكية في بينساكولا، الثلاثاء 25 فبراير، تحت ضوابط مشددة.

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يذكر أن ملازما في القوات الجوية السعودية، يدعى محمد الشمراني، كان يتلقى التدريب العسكري في الولايات المتحدة، أطلق النار في 6 ديسمبر 2019، داخل القاعدة في بينساكولا وقتل 3 عسكريين أمريكيين وأصاب 8 آخرين، باستخدام مسدس حصل عليه مستغلا ثغرة قانونية.

وأظهر التحقيق أن الشمراني كان يتبنى أفكارا متطرفة، وأنه تصرف بمفرده.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن برنامج التدريب العسكري السعودي في قاعدة بينساكولا تضمن دراسة اللغة الإنجليزية والتدريبات الابتدائية للطيران وأساسيات الملاحة الجوية.

المصدر: أ ف ب