واشنطن تدرج الأمين العام لـ "كتائب حزب الله" في العراق على قائمة الإرهاب

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن إدراج الأمين العام لـ "كتائب حزب الله" في العراق، أحمد الحمداوي على قائمة "الإرهابيين الدوليين الخاصة".

وقال المنسق في وزارة الخارجية الأمريكية، نثان سيلز، في مؤتمر صحفي، إن "جماعة "كتائب حزب الله" مسؤولة عن العديد من الهجمات الإرهابية ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق، بما فيها الهجوم الصاروخي على قاعدة جوية بالقرب من كركوك في ديسمبر 2019، والذي قتل فيه المواطن الأمريكي نورس حميد".

Today, @StateDeptCT Coordinator Ambassador Nathan A. Sales addressed the press. pic.twitter.com/K8ztCu0tmc — Department of State (@StateDept) February 26, 2020

وأوضح أن هذه الإجراءات "تستهدف الموارد التي يعتمد عليها الحمداوي... وحرمان (كتائب حزب الله) من الموارد التي تحتاج إليها للتخطيط للهجمات وتنفيذها في المستقبل".

وأعاد سيلز إلى الأذهان أن الخارجية الأمريكية أدرجت "كتائب حزب الله" على قائمة الإرهاب في 2009 "لمهاجمتها قواتها وحلفائها".

وتابع المسؤول قائلا: "اليوم نزيد من ضغطنا على هذه الجماعة الإرهابية"، متهما إياها بأنها "لا تزال تخطط لعمليات إرهابية ضد القوات الأمريكية وشركائها والمدنيين العراقيين الأبرياء... بتوجيه من أصحابها في طهران".

واتهم نثان سيلز إيران بتقويض سيادة العراق وتحويلها إلى "دولة تابعة" لها.

المصدر: RT