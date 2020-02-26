كورونا فيروس.. السلطات العراقية تأمر بغلق المحلات العامة لمدة 10 أيام

أصدرت السلطات العراقية، اليوم الأربعاء، أمرا بغلق المحلات العامة لمدة 10 أيام، من يوم 27 فبراير إلى 7 مارس 2020.

ونشرت وسائل إعلام عراقية نص قرارات خلية الأزمة التي شكلت بالأمر الديواني رقم 55 لسنة 2020 بشأن فيروس كورونا، تضمنت القرارات "تعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات التربوية والجامعات لمدة عشرة أيام".

وشمل القرار أيضا، غلق المحلات العامة لمدة 10 أيام، كدزر السينما، والمقاهي، والنوادي، والمنتديات الاجتماعية، بالإضافة حظر التجمعات في الأماكن العامة لأي سبب كان.

كما منع الأمر الديواني كل العراقيين من السفر إلى الصين، وإيران، وتايلند، واليابان، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، وإيطاليا، والكويت، والبحرين.

ونص القرار أيضا على "إيقاف دخول الوافدين من مملكة البحرين والكويت إلى إشعار آخر".

المصدر: RT + وسائل إعلام عراقية