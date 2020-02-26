 
مباشر
عاجل
أمير قطر يوجه بإجلاء مواطني قطر والكويت من إيران بسبب تفشي فيروس كورونا

الحكيم: يجب أن يكون السلاح بيد الدولة العراقية لا بيد جماعات خارجها

أخبار العالم العربي

الحكيم: يجب أن يكون السلاح بيد الدولة العراقية لا بيد جماعات خارجها
Reuters ESSAM AL-SUDANI
أفراد الجيش العراقي (صورة من الأرشيف)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ncat

قال زعيم تيار "الحكمة" المعارض في العراق عمار الحكيم، اليوم الأربعاء، إن السلاح يجب أن يكون بيد الدولة العراقية لا بيد جماعات خارج إطار الدولة.

وذكر الحكيم في كلمة له بيوم الشهيد العراقي: "حتى تنهض الدولة وتنتقل من حالة الضعف الى حالة النجاح، فلا بد لها أن تحتكر القوة، فأية دولة لا تحتكر القوة ستبقى ضعيفة".

وأضاف الحكيم أن "أية دولة لا تستطيع حصر السلاح بيدها ستبقى ضعيفة، وأية دولة تسمح بنشوء ونمو وجودات عقيدية أو قومية مسلحة خارجها وعلى حسابها، ستبقى دولة ضعيفة".

وأشار الحكيم إلى أن "السلاح والمسلح يجب أن يكونا ضمن إطار القانون والمؤسسة العسكرية والأمنية فقط".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا