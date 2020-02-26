الحكيم: يجب أن يكون السلاح بيد الدولة العراقية لا بيد جماعات خارجها

قال زعيم تيار "الحكمة" المعارض في العراق عمار الحكيم، اليوم الأربعاء، إن السلاح يجب أن يكون بيد الدولة العراقية لا بيد جماعات خارج إطار الدولة.

وذكر الحكيم في كلمة له بيوم الشهيد العراقي: "حتى تنهض الدولة وتنتقل من حالة الضعف الى حالة النجاح، فلا بد لها أن تحتكر القوة، فأية دولة لا تحتكر القوة ستبقى ضعيفة".

وأضاف الحكيم أن "أية دولة لا تستطيع حصر السلاح بيدها ستبقى ضعيفة، وأية دولة تسمح بنشوء ونمو وجودات عقيدية أو قومية مسلحة خارجها وعلى حسابها، ستبقى دولة ضعيفة".

وأشار الحكيم إلى أن "السلاح والمسلح يجب أن يكونا ضمن إطار القانون والمؤسسة العسكرية والأمنية فقط".



المصدر: RT