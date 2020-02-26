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السفارة الأمريكية في دمشق تكشف عن "موقف مشترك" مع السعودية بشأن المعارضة السورية

أخبار العالم العربي

السفارة الأمريكية في دمشق تكشف عن
Reuters
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كشفت السفارة الأمريكية في سوريا، عن موقف مشترك مع المملكة العربية السعودية، في دعمها للمعارضة السورية.

وأكدت كل من واشنطن والرياض معارضتهما للعملية العسكرية التي تنفذها القوات السورية.

ونشرت السفارة الأمريكية تغريدة على حسابها في "تويتر"، اليوم الأربعاء، قالت فيها: "انتهينا للتو من المناقشات المثمرة مع شركائنا السعوديين ناقشنا الوضع الصعب في سوريا، وخاصة الهجوم العسكري ضد إدلب من قبل نظام الأسد وروسيا، والنظام الايراني".

وأضافت في التغريدة: "ناقشنا استمرار الشراكة الوثيقة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية دعما للمعارضة السورية ودعما لحل سياسي للصراع السوري تمشيا مع قرار مجلس الامن 2254".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد صرح، بأن "الحل في سوريا يكمن في وقف إطلاق نار دائم، ومفاوضات تقودها الأمم المتحدة طبقا لما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 2254".

المصدر: RT + تويتر

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