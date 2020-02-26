انفجار عبوة ناسفة أمام مقر لحزب البعث السوري في ريف دمشق

قالت مصادر أمنية إن عبوة ناسفة زرعها إرهابيون في سيارة انفجرت بمدينة قطنا بريف دمشق، اليوم الأربعاء، ما أسفر عن إصابة شخص واحد.

ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق أن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة، صباح اليوم، في بلدة قطنا بجنوب غربي دمشق، ما أدى إلى إصابة سائقها بجروح.

بدوره أكد "حزب البعث" في ريف دمشق أن عبوة ناسفة انفجرت أمام مقره هناك.

هذا ولقي شخص مصرعه أمس الثلاثاء، وأُصيب اثنان آخران بجروح بليغة بتفجير عبوتين ناسفتين بسيارتين قرب ملعب تشرين بالبرامكة وفي مدخل نفق الأمويين بدمشق.

المصدر: وكالات