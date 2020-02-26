الجيش السوري يعلن عن تحقيق تقدم ميداني "نوعي" في ريف إدلب الجنوبي

أعلن الجيش السوري عن إنجازات "ميدانية نوعية" حققها بريف إدلب الجنوبي خلال الأيام القليلة الماضية في المعارك ضد مسلحين مدعومين من تركيا.

وقال المتحدث باسم الجيش السوري علي ميهوب في بيان تلاه اليوم الأربعاء: "تمكن جنودنا الشجعان في غضون الأيام القليلة الماضية من استعادة السيطرة على العديد من البلدات والقرى والتلال الحاكمة منها كفرنبل وكفر سجنة والشيخ مصطفى وحاس ومعرة حرمة ودير سنبل والدار الكبيرة وحزارين بعد القضاء على أعداد كبيرة من الإرهابيين وقطع طرق إمدادهم ومحاور تحركهم وتدمير مقرات قياداتهم".

وأشار الجيش السوري إلى أهمية التقدم المحرز، مؤكدا أن المناطق المحررة كانت "تشكل العمق المحصن للإرهاب المسلح في ريف إدلب الجنوبي، وهي حلقة وصل بين جبل شحشبو وسهل الغاب من جهة، وبين ريفي حماة وإدلب وبين جبل الزاوية وجبل الأربعين مع سهل الغاب من جهة ثانية".

كما أكد البيان تصميم الجيش على تحرير جميع أراضي سوريا من "دنس الإرهاب وداعميه".

المصدر: القيادة العامة للجيش السوري