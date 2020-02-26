إسرائيل تعتقل عشرات الفلسطينيين بتهمة تحويل أسلحة هوائية إلى قتالية

أعلنت شرطة إسرائيل عن اعتقالها عشرات الفلسطينيين بتهمة العضوية في شبكة دولية عملت على تهريب وتحويل بنادق هوائية إلى قتالية.

وأكدت الشرطة، في بيان نشرته أمس الثلاثاء هيئة البث الإسرائيلي "مكان"، اعتقالها 58 فلسطينيا، 32 منهم في الضفة الغربية، ضمن إطار التحقيق في القضية، وقدمت حتى الآن لوائح اتهام ضد سبعة من هؤلاء.

وذكر البيان أن هذه الاعتقادات جاءت بعد تحقيق سري استمر شهرين، وهو يتمحور على شبهات بشأن تهريب معدات قتالية وأجزاء من أسلحة غير قانونية من مختلف أنحاء العالم إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث تم شراء الأسلحة غير المشروعة عبر الإنترنت.

وزعمت الشرطة أن هؤلاء المشتبه فيهم اعتمدوا طريقة لتحويل البنادق الهوائية من نوع "أيرسوفت" في مختبرات سلاح غير قانونية إلى بنادق قتالية من نوع M16 وتخزينها في منطقة الخليل، مدعية أن بعض هذه الأسلحة استخدمت في عمليات "إرهابية" وجرائم جنائية في الضفة وإسرائيل.

وانطلق التحقيق في الموضوع، حسب الشرطة، في ظل ضبط السلطات قبل ستة أشهر حاوية وصلت من الولايات المتحدة إلى ميناء أشدود، وهي كانت تضم ألعابا وأجهزة كهربائية، وتم العثور داخلها خلال التفتيش على مئات قطع ومعدات قتالية لبنادق M16 مخبأة، والشاري من سكان قرية أدنا في الخليل.

المصدر: مكان