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رويترز: أردوغان يقول إن تركيا "ستحرر" مواقع المراقبة المحاصرة في إدلب بنهاية فبراير

أردوغان: تركيا لن تتراجع خطوة في إدلب وستبعد قوات الحكومة السورية إلى ما وراء مواقع المراقبة

أخبار العالم العربي

أردوغان: تركيا لن تتراجع خطوة في إدلب وستبعد قوات الحكومة السورية إلى ما وراء مواقع المراقبة
Reuters MS
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن بلاده "لن تتراجع خطوة" في إدلب، مضيفا أنها ستبعد قوات الجيش السوري إلى ما وراء مواقع المراقبة.

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ونقلت وكالة "رويترز" عن أردوغان قوله إن "تركيا ستحرر مواقع المراقبة المحاصرة في إدلب بنهاية فبراير".

وأضاف في كلمته أمام الكتلة البرلمانية لـ"حزب العدالة والتنمية" أن أكبر أزمة تواجهها بلاده حاليا في إدلب هي "عدم قدرتنا على استخدام المجال الجوي، وسنتجاوزها قريبا"، لافتا إلى أن "مطلبنا في إدلب هو انسحاب النظام السوري إلى ما بعد نقاط المراقبة التركية، وإتاحة الفرصة لعودة النازحين إلى ديارهم".

وشدد أردوغان على أنه "لا مطمع لنا بالأراضي السورية ونفطها، وما نسعى إليه هو تحقيق السلام والأمان للسوريين على أراضيهم".

المصدر: وكالات

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