"الإخوان المسلمون" يشنون هجوما حادا على الرئيس الراحل حسني مبارك

شنت جماعة "الإخوان المسلمون" في مصر هجوما حادا على الرئيس المصري الراحل، محمد حسني مبارك، الذي أعلنت أسرته وفاته أمس الثلاثاء.

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ونشر المتحدث باسم الجماعة البيان على صفحته في "فيسبوك".

وفي عهد مبارك، خاض "الإخوان المسلمون" الانتخابات البرلمانية في 2005 بصفتهم مستقلين وليسوا أعضاء في الجماعة وحصلوا على 88 مقعدا في البرلمان، على الرغم من اتهامهم الموجه إلى الحكومة بالتزوير.

كما جددوا في عهد مبارك أيضا رفض تولي المرأة والأقباط للرئاسة في عام 2010.

واثار بيان المتحدث غضب قطاع واسع من المصريين الذين يرون في الرئيس المصري الراحل أحد أبطال حرب أكتوبر.

المصدر: وكالات