 
مباشر
عاجل
رويترز: أردوغان يقول إن تركيا "ستحرر" مواقع المراقبة المحاصرة في إدلب بنهاية فبراير

"الإخوان المسلمون" يشنون هجوما حادا على الرئيس الراحل حسني مبارك

أخبار العالم العربي

Reuters AA/TY/DEG
الرئيس المصري الراحل حسني مبارك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nc5r

شنت جماعة "الإخوان المسلمون" في مصر هجوما حادا على الرئيس المصري الراحل، محمد حسني مبارك، الذي أعلنت أسرته وفاته أمس الثلاثاء.

إقرأ المزيد
الحكومة المصرية وشيخ الأزهر يصدران بيانا بعد وفاة مبارك
الحكومة المصرية وشيخ الأزهر يصدران بيانا بعد وفاة مبارك

ونشر المتحدث باسم الجماعة البيان على صفحته في "فيسبوك".

وفي عهد مبارك، خاض "الإخوان المسلمون" الانتخابات البرلمانية في 2005 بصفتهم مستقلين وليسوا أعضاء في الجماعة وحصلوا على 88 مقعدا في البرلمان، على الرغم من اتهامهم الموجه إلى الحكومة بالتزوير.

كما جددوا في عهد مبارك أيضا رفض تولي المرأة والأقباط للرئاسة في عام 2010.

واثار بيان المتحدث غضب قطاع واسع من المصريين الذين يرون في الرئيس المصري الراحل أحد أبطال حرب أكتوبر. 

المصدر: وكالات

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا