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قوات حفتر تعرض حطام طائرة مسيرة تركية أسقطتها جنوب طرابلس (فيديو)

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قوات حفتر تعرض حطام طائرة مسيرة تركية أسقطتها جنوب طرابلس (فيديو)
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المتحدث باسم القيادة العامة "للجيش الوطني الليبي" أحمد المسماري
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أعلن "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر عن إسقاطه طائرة مسيرة تركية جنوب العاصمة طرابلس، متعهدا بالتعامل مع أي تهديد أمني على قواته.

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وقال الناطق باسم القيادة العامة "للجيش الوطني الليبي" أحمد المسماري في بيان نشر على صفحته في "فيسبوك": "يؤكد آمر غرفة العمليات العسكرية بمنطقة الغربية اللواء المبروك الغزوي إسقاط طائرة مسيرة تركية جنوب طرابلس"، مساء الثلاثاء، بعد إقلاعها من القاعدة التركية بمطار معيتيقة الدولي في طرابلس.

وأكد المسماري أن "الجيش الوطني" يعتبر إطلاق الطائرة عملا من "الأعمال العدائية الإرهابية التركية وخرقا للهدنة المعلنة بالمنطقة"، مشددا على جاهزيته "للتعامل مع أي تهديد أمني يعرض أمن وسلامة العاصمة وقواتنا للخطر".

وأرفق المسماري البيان بفيديو يظهر الطائرة المسقطة.

وفي سياق متصل اتهم المسماري ما وصفها بـ"العصابات الإرهابية بقيادة أتراك"، بترويع المدنيين في تخوم طرابلس "بالأسلحة الثقيلة من عدة مواقع داخل العاصمة، من خلال استهداف بيوت المدنيين في منطقة قصر بن غشير وعين زارة جنوبي طرابلس".

المصدر: RT

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