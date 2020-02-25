الكويت توقف جميع الرحلات الجوية مع سنغافورة واليابان

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت إيقاف جميع الرحلات الجوية مع سنغافورة واليابان بسبب تسجيل حالات إصابة بفيروس "كورونا".

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وجاء في بيان للطيران المدني، اليوم الثلاثاء، أن "أي مواطن كويتي قادم من إحدى هاتين الدولتين سيخضع للحجر الصحي، وأنه "سيتم منع جميع القادمين من أي جنسية ممن لديهم إقامة أو سمة دخول سابقة وتواجدوا في سنغافورة واليابان خلال الأسبوعين الماضيين من دخول البلاد".

وأوضحت إدارة الطيران أنه "سيتم إيقاف إصدار سمات دخول للقادمين إلى البلاد من هاتين الدولتين فضلا عن منع نقل ركاب الترانزيت القادمين منهما".

وأشارت إلى التعميم على جميع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي بالاستعجال في تقديم قائمة الركاب وجميع المعلومات الخاصة بالمسافرين على متن رحلاتها وتسليمها إلى وزارة الداخلية حين الطلب منها.

تعلن #وزارة_الصحة عن تأكيد إصابة مواطنة كويتية ب #فيروس_كورونا_المستجدّ COVID19 وهي من المسافرين الذين قدموا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليصبح الإجمالي 9 حالات pic.twitter.com/AirHtVSoBG — وزارة الصحة - الكويت (@KUWAIT_MOH) February 25, 2020

وفي وقت سابق أعلنت الكويت وقف الرحلات الجوية مع إيران والعراق وكوريا الجنوبية وإيطاليا وتايلاند بهدف منع انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت عن تسجيل ما مجموعه 9 إصابات بفيروس "كورونا" في البلاد.

المصدر: وسائل إعلام كويتية