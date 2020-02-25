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مصر.. مقرب من عائلة الرئيس الراحل ينشر صورة لترخيص دفن مبارك ويكشف عن سبب وفاته

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مصر.. مقرب من عائلة الرئيس الراحل ينشر صورة لترخيص دفن مبارك ويكشف عن سبب وفاته
Reuters
الرئيس المصري الراحل حسني مبارك
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نشر أحد الصحفيين المقربين من عائلة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، على موقع "فيسبوك"، صورة من ترخيص دفن الرئيس الراحل.

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وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك
وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك

وتضمنت الوثيقة الصادرة عن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة القاهرة، ومكتب صحة النزهة، سبب وفاة حسني مبارك، حيث كتب فيها بلسان القلم، أن الرئيس الأسبق فارق الحياة إثر "قصور مزمز بالكلى، ورفرفة أذينية بالقلب".

وأشارت الوثيقة إلى اسم المبلغ عن الوفاة، وهو حسين محمد على أحمد.

ووفقا لما جاء في الترخيص، سيتم دفن الرئيس الأسبق في مقابر العائلة بكلية البنات بمنطقة أرض الغولف بمصر الجديدة، وهي نفس المقبرة التي دفن بها حفيده محمد علاء مبارك.

هذا، ولم يتسن لـ RT التأكد من صحة هذا التصريح.

مصر.. مقرب من عائلة الرئيس الراحل ينشر صورة لترخيص دفن مبارك ويكشف عن سبب وفاته

المصدر: RT + "فيسبوك"

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