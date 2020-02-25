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السراج: على الاتحاد الإفريقي لعب دور مركزي في حل الأزمة الليبية

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السراج: على الاتحاد الإفريقي لعب دور مركزي في حل الأزمة الليبية
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رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، أثناء اجتماعه مع سفراء الدول الإفريقية بمجلس حقوق الأنسان التابع للأمم المتحدة
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أعرب رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، عن تطلعه إلى أن يضطلع الاتحاد الإفريقي بدور رئيسي في الجهود الرامية إلى بسط السلام في بلاده.

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وتحدث السراج أثناء اجتماع أجراه مع سفراء دول المجموعة الإفريقية بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ 43 للمجلس، في جنيف.

وأكد رئيس حكومة الوفاق الليبية على اعتزاز بلاده بانتمائها الإفريقي، وحرصها على تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع الدول الإفريقية لمواجهة التحديات التي تتعرض لها القارة بجهد مشترك.

وأعرب السراج عن تطلعه إلى أن يلعب الاتحاد الأفريقي دورا مركزيا ويساهم بفعالية في إيجاد حل للأزمة الليبية.

وقال السراج: "على الأشقاء الأفارقة أن يدركوا بأن جهودهم ستصطدم بتدخلات سلبية من عدد من الدول بينها للأسف إفريقية"، مطالبا أن تساهم دول القارة في "إيصال رسالة الشعب الليبي لكل المتدخلين مفادها: ارفعوا أيديكم عن ليبيا".

المصدر: RT

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