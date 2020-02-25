مصدر لـ RT: الجيش السوري يسيطر على قرية كفر نبل الاستراتيجية بريف إدلب

أفاد مصدر عسكري لـ RT بأن الجيش السوري بسط سيطرته على قرية كفر نبل في ريف إدلب بشمال البلاد، اليوم الثلاثاء.

وكان الجيش السوري انتزع الليلية الماضية السيطرة على بلدة حاس الاستراتيجية التي تعد البوابة الشرقية لكفر نبل، أبرز معاقل تنظيم "جبهة النصرة" في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

وحسب وكالة "سبوتنيك"، فإن بلدة حاس كانت تمثل خط الدفاع الأول عن مدينة كفر نبل، وأن عشرات المسلحين قتلوا أثناء المعارك.

ونقلت وكالة "سانا" الرسمية السورية، اليوم الثلاثاء، أن وحدات من الجيش السوري حررت قرى معرتماتر ومعرتصين وبعربو جنوب غرب مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، وذلك بعد القضاء على العديد من عناصر "جبهة النصرة" والجماعات المتحالفة معها.

وكان الجيش السوري قد حرر أمس تل النار و8 قرى في ريف إدلب الجنوبي بعد معارك مع المجموعات المسلحة.

المصدر: RT + وكالات