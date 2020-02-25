الخرطوم تنتظر طائرة "الإمارات" لإجلاء السودانيين من الصين

أعلن وزير الإعلام والناطق باسم حكومة السودان فيصل محمد صالح، بأن الحكومة بذلت جهودا لإعادة الطلاب السودانيين الموجودين في الصين، مشيرا إلى أن الإمارات بادرت بتوفير طائرة لإجلائهم.

واستمع المجلس السيادي في اجتماعه الدوري اليوم الثلاثاء، إلى تقرير حول آخر التطورات المتعلقة بالطلاب السودانيين وضرورة العمل على إجلائهم.

وأشار الوزير إلى جاهزية الطاقم الطبي ومركز الإيواء لهؤلاء الطلاب، مؤكدا أنه "لدواعي السلامة والتأمين لن يتم الإعلان عن موعد وصول الطائرة".

وفي سياق منفصل، نوه فيصل في تصريحات صحفية، إلى أنه "طالما جرى تشكيل لجنة تحقيق فمن الأفضل انتظار نتائجها"، مبينا أنه كان هناك اتفاق عام حول ضرورة احترام حق التظاهر والتجمع السلمي للجماهير والحفاظ على سلمية المواكب وعدم تعرضها للعنف.

المصدر: RT