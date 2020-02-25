الاستخبارات العسكرية العراقية تفكك عصابة مخدرات وتقبض على جميع أفرادها (صور)

أعلنت خلية الاستخبارات العسكرية في العراق، تمكنها من اختراق وتفكيك عصابة تتاجر بالمواد المخدرة، مشيرة إلى أنها ألقت القبض على جميع أفراد العصابة في منطقة مخمور بالموصل.

وذكرت الخلية في بيان لها: "تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 14 بعملية نوعية اتسمت بالتخطيط السليم والمعلومة الاستخباراتية الدقيقة، وبالتعاون مع شعبة مخمور لمكافحة المخدرات، من اختراق وتفكيك عصابة تقوم بالإتجار وترويج المخدرات وتلقي القبض على جميع أفرادها في منطقة مخمور بالموصل".

وأضاف البيان، أنه "تم ضبط كميات كبيرة من مختلف أنواع المخدرات بحوزتهم، بالإضافة إلى مسدس وعتاد بندقية كلاشنكوف".

وأشارت الخلية إلى أن "العصابة تعد الأخطر في ترويج المخدرات".

وأكد إحالة أفراد العصابة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

المصدر: RT