طهران تدين بشدة تنكيل إسرائيل بجثة قتيل فلسطيني

أعربت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء اليوم الثلاثاء، عن إدانتها لتنكيل إسرائيل بجثة شاب فلسطيني قتيل، واصفة المشهد بأنه "إجراء وحشي وغير إنساني".

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وقال المتحدث باسم الخارجية، عباس موسوي، إن التنكيل بجثة الشاب الفلسطيني إجراء وحشي وغير إنساني، منددا بالغارات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.

وتابع موسوي أن "مقاومة الشعب الفلسطيني ووحدته هما السبيل الوحيد للتصدي للاحتلال الصهيوني".

كما عبر المتحدث باسم الوزارة عن أسف طهران "لصمت المجتمع الدولي إزاء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في فلسطين المحتلة وانتهاك سيادة دول الجوار ووحدة أراضيها".

والأحد الماضي، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لجرافة إسرائيلية تنكل بجثمان الفلسطيني محمد علي الناعم (27 عاما)، وهو أحد أفراد حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، الذي قتل برصاص الجيش الإسرائيلي صباح اليوم نفسه، في قطاع غزة.

المصدر: RT