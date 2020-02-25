بومبيو يعزي بوفاة الرئيس المصري الأسبق مبارك

قدم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، التعازي في وفاة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.

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وردا على سؤال حول وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك، قال الوزير الأمريكي في مؤتمر صحفي: "أقدم تعازينا لعائلة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، ونحن نواصل العمل مع الحكومة المصرية".

وأعلنت الرئاسة المصرية الحداد العام لمدة 3 أيام في جميع أنحاء البلاد، حدادا على وفاة الرئيس الراحل اليوم الثلاثاء، عمر ناهز 91 عاما بعد صراع مع المرض.

المصدر: وكالات